شكرا لقرائتكم خبر عن ثبتها الآن.. تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبوليفيا الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى مباراة ودية من العيار الثقيل تجمع بين بوليفيا والسعودية.

كل ما يخص مباراة السعودية وبوليفيا الودية

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الطرفين، وذلك يأتي فيما يلي..

موعد مباراة السعودية وبوليفيا الودية القنوات الناقلة

من المقرر أن يقع بوليفيا ضيفًا على منتخب الأخضر مساء الغد الثلاثاء، على ستاد عبدالله الفيصل، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات " SSC" الرياضية السعودية، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبوليفيا الودية

ونستعرض لكم فيما يلي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وبوليفيا، وذلك يأتي فيما يلي..

- ضبط تردد قناة SSC الجديد نايل سات، وعرب سات..

-القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4،

- القمر: نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4