حادث عقبة شعار .. مرور أكثر من عام على خطة صيانة لم تنفذ

أعاد حادث مروري مروع اليوم في عقبة شعار بعسير الأذهان لحوادث أخرى مماثلة وقعت خلال العامين الأخيرين، ورغم مرور أكثر من عام على الإعلان عن خطة لصيانة العقبة التي يصفها الكثيرون بـ"المتهالكة" إلا أن هذه الخطة تعثرت ولم تر النور.

حادث جديد

ولقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 29 في حادث لحافلة نقل ركاب (باص) وقع عصر اليوم بعقبة شعار شمال عسير. وقالت المصادر إنه تم إغلاق العقبة لتسهيل مرور فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر لموقع الحادث المروع.

وفي التفاصيل أن أغلب ركاب الحافلة مقيمون في المنطقة وكانوا متوجهين إلى مكة المكرمة. وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات في حين لا تزال الجهات المختصة تحقق في أسباب وقوع الحادث.

مشاهد مأساوية

وكانت مقاطع فيديو قد ظهرت لبعض الجثث والمصابين بعد الحادث في مشهد مأساوي، فيما تداول البعض مراحل مشروع إعادة تأهيل عقبة شعار الرابطة بين أبها ومحايل التي أعلن عنها في سبتمبر 2021 إلا أنه حتى الآن لم يتم البدء فيها.

عقبة ينقصها الكثير

فيما أكد كثيرون ممن علقوا على حادثة اليوم أن عقبة شعار بعد أكثر من 40 عاما على افتتاحها فإنها تحتاج إلى الكثير من الأمور الهامة في مقدمتها صيانة أعمدة الكباري والجسور، وإلى توسعة الطريق وإلى إنشاء أماكن إضافية جانبية لأي عطل أو حادث، فضلا عن حاجتها لإنارة مكتملة مثل عقبة الباحة و إلى البحث عن طريق آخر مساعد للطلوع أو النزول وإلى طريق آخر للسيارات الكبيرة.

وكان أمير عسير الأمير تركي بن طلال قد وجه، في ديسمبر الماضي، باستكمال مشروع صيانة طريق «عقبة شعار»، الرابطة بين أبها ومحايل الذي تتابعه هيئة تطوير عسير.

مطالب أهالي عسير

- اعتماد وإنشاء عقبة رديفة لشعار

- إعادة مشروع ازدواجية أسفل شعار

- إنشاء ميزان لقياس حمولة الشاحنات

- صيانة الإسفلت الذي أصبح متهالكا