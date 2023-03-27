السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة المعين حديثًا



عرعر 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة المُعيّن حديثًا ناصر بن حنيف الرويلي.

وبارك سموه للرويلي تكليفه مديرًا للفرع، مؤكدًا أهمية تنفيذ البرامج والمحاضرات الدعوية والتوعوية بما يسهم في تعزيز جانب القيم والآداب، وترسيخ معاني التسامح والاعتدال.

من جهته، أعرب مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته والمتابعة لأعمال فرع الوزارة بالمنطقة.

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22:54ت م

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