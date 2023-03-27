شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بالجملة في تشكيل السعودية المتوقع أمام بوليفيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى مباراة ودية من العيار الثقيل تجمع بين السعودية وبوليفيا.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك في السطور التالية..

تعرف على موعد مباراة السعودية وبوليفيا والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع المنتخب السعودي في مواجهة أمام بوليفيا مساء الغد الثلاثاء الموافق 28 من شهر مارس الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، عبر شبكة قنوات "SSC" الرياضية السعودية، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام بوليفيا

ويبحث العديد من مرتقبي اللقاء عن تشكيل الاخضر المتوقع أن يدخل به لمباراة بوليفيا، وذلك يأتي فيما يلي..

من المتوقع أن يدخل المنتخب السعودي بالتشكيل التالي أمام بوليفيا:-

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

وفي خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، جانج هيون سو، ناصر الدوسري.

خط الوسط: محمد كنو، كويلار، آندريه كاريلو.

وفي الشق الهجوم: سالم الدوسري، إيجالو، موسى ماريجا.