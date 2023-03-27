السعودية اليوم / الأندية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية تتنافس لتنظيم فعاليات رمضانية تخفف مشاعر حنين الطلاب للوطن وعائلاتهم



واشنطن 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

تتنافس الأندية الطلابية

والتقت "واس" بعدد من رؤساء الأندية الطلابية السعودية من مختلف الولايات الأمريكية، حيث أكدوا جميعهم حرص الأندية من خلال هذه الفعاليات على مشاركة الطلاب والطالبات أجواء هذا الشهر الكريم لتخفيف مشاعر الحنين للوطن ولعائلاتهم.

وأشاروا إلى أن الأندية تركز كثيراً على الجانب الاجتماعي من خلال تنظيم مآدب الإفطار، واللقاءات الأسبوعية بعد صلاة التراويح كما تدعو الطلاب من مختلف الثقافات للتعرف على ثقافة زملائهم خلال هذا الشهر الكريم.

وبينوا أن هناك نشاطات وفعاليات رمضانية متنوعة تقيمها النوادي الطلابية السعودية من ضمنها الليلة الرمضانية السعودية، وبطولات كرة القدم والطائرة، ومسابقات ختم القرآن الكريم، والمسابقات الثقافية، وفعاليات القرقيعان للأطفال .

وتعدّ الأندية الطلابية أحد الوسائل المهمة لنشر الثقافة العربية والتقاليد السعودية الأصيلة، وتعزيز أواصر الترابط الاجتماعي بين الطلاب وأسرهم أثناء فترة الابتعاث كما أن أنشطتها المتنوعة تلعب دوراً كبيراً في نشر ثقافة الوطن من خلال المنتديات والندوات واللقاءات والمسابقات التي تقوم بها.

// انتهى //

21:47ت م

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واشنطن 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واستتنافس الأندية الطلابية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية في تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة المختلفة خلال شهر رمضان المبارك.والتقت "واس" بعدد من رؤساء الأندية الطلابية السعودية من مختلف الولايات الأمريكية، حيث أكدوا جميعهم حرص الأندية من خلال هذه الفعاليات على مشاركة الطلاب والطالبات أجواء هذا الشهر الكريم لتخفيف مشاعر الحنين للوطن ولعائلاتهم.وأشاروا إلى أن الأندية تركز كثيراً على الجانب الاجتماعي من خلال تنظيم مآدب الإفطار، واللقاءات الأسبوعية بعد صلاة التراويح كما تدعو الطلاب من مختلف الثقافات للتعرف على ثقافة زملائهم خلال هذا الشهر الكريم.وبينوا أن هناك نشاطات وفعاليات رمضانية متنوعة تقيمها النوادي الطلابية السعودية من ضمنها الليلة الرمضانية السعودية، وبطولات كرة القدم والطائرة، ومسابقات ختم القرآن الكريم، والمسابقات الثقافية، وفعاليات القرقيعان للأطفال .وتعدّ الأندية الطلابية أحد الوسائل المهمة لنشر الثقافة العربية والتقاليد السعودية الأصيلة، وتعزيز أواصر الترابط الاجتماعي بين الطلاب وأسرهم أثناء فترة الابتعاث كما أن أنشطتها المتنوعة تلعب دوراً كبيراً في نشر ثقافة الوطن من خلال المنتديات والندوات واللقاءات والمسابقات التي تقوم بها.// انتهى //21:47ت م0179

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.