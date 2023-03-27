

سكاكا 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

أنهت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بالجوف "تراحم" تأمين احتياجات مستفيديها من السلال الغذائية لشهر رمضان المبارك التي تنوعت بين قسائم الشراء المباشر والسلال الغذائية والمياه والتمور.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة "تراحم الجوف" عبدالرحمن البراهيم أن اللجنة أنهت تقديم خدماتها للمستفيدين للشهر الكريم بواقع 22 سلة غذائية في مدينة سكاكا ومحافظة القريات والقرى التابعة لهما، حيث اشتملت على أصناف مختلفة من المواد التموينية الأساسية لاحتياجات الأسرة خلال الشهر الكريم، إضافة لدعم مستفيديها 270 كرتوناً من التمور و500 كرتون من مياه الشرب و609 قسائم للشراء المباشر شملت 1208 مستفيد من الأسر المشمولة في خدمات اللجنة بقيمة إجمالية قدرها سبعة وأربعون ألف وثلاثمائة ريال.

وأضاف: "أن اللجنة تقدم خدمات مختلفة للأسر المندرجة في نطاق خدماتها منها مسار الرعاية الأساسية في الرعاية الأولية والسكنية والطبية والمالية، وفي مسار العناية الأسرية في جانب تعزيز الترابط الأسري والعناية الإرشادية والقبول المجتمعي وتنمية القدرات الحياتية، وفي مسار تنمية القدرات في جوانب التعليم والتأهيل والتدريب والتوظيف وريادة الأعمال.

// انتهى //

19:58ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / "تراحم الجوف" تنهي مشروع السلال الرمضانية لأكثر من 1000 مستفيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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