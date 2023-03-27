شكرا لقرائتكم خبر عن حجازي يُدلي بتصريحات نارية قبل مواجهة مصر ومالاوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب مالاوي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة.

موعد مباراة مصر ضد مالاوي

وتحدث النجم المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، عن مواجهة الفراعنة ضد نظيره منتخب مالاوي، والمقرر إقامتها مساء غدًا الثلاثاء.

ووجه حجازي، رسالة قوية قبل المواجهة المرتقبة للفراعنة ضد منتخب مالاوي، بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، على ملعب بينغو في ليلونغوي زهو الملعب الوطني لمالاوي.

تصريحات حجازي قبل مواجهة مالاوي

وقال مدافع نادي الاتحاد أحمد حجازي، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر ضد مالاوي: "المنتخب يمثل دائما كل الأندية المصرية والباب مفتوح دائما لجميع اللاعبين لنيل شرف تمثيل مصر".

وتابع حجازي: "منتخب مصر دائما عبارة عن أسرة واحدة والكل على قلب رجل واحد، هدفنا الفوز دائما في أي مباراة وجميع اللاعبين جاهزون لمباراة مالاوي وسنبذل أقصى جهدنا للفوز".

واختتم المدافع الدولي المصري تصريحاته: "منتخب مصر يحتاج لعودة الجماهير للمدرجات بكثافة، لأنهم أكبر دافع للاعبين لتحقيق الانتصارات والبطولات".

موقف منتخب مصر من جدول ترتيب المجموعة

والجدير بالذكر أن منتخب مصر يتساوى في الصدارة مع غينيا برصيد 6 نقاط، بينما حصل منتخبا مالاوي وإثيوبيا على 3 نقاط، خلال 3 جولات بتصفيات المجموعة الرابعة المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 في ساحل العاج.