

جدة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

تواصل هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة جهودها في تقديم العديد من الخدمات الإنسانية والرعاية المجتمعية لأفراد المجتمع كافة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر حزمة من البرامج التوعوية والمبادرات التطوعية والمشاركات الخيرية .

وتشارك الهيئة في عدة مجالات منها التطوع الإسعافي والانساني بالإضافة إلى التوعية والتثقيف بعدد متطوعين يصل لأكثر من ٢٤ ألف متطوع ومتطوعة .

ومن أبرز البرامج التطوعية في شهر رمضان المبارك هو التطوع في الحرم المكي الشريف، حيث يبلغ عدد المتطوعين والمتطوعات هذا العام في موسم رمضان ٥٠٠ من الرجال و٤٠٠ من النساء .

وتتوزع أعمال المتطوعين على ٣٠ نقطة إسعافية داخل الحرم المكي مجهزين باحدث التجهيزات والمعددات الطبية ومدربين ومؤهلين لتقديم الخدمة الإسعافية للمعتمرين والزوار .

ومن ضمن الأعمال التطوعية التي تحرص عليها الهيئة في هذا الشهر الفضيل تجهيز وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية وتوزيعها على مستحقيها إضافة إلى المشارك والإعداد لبرنامج إفطار صائم .

//انتهى//

19:57ت م

0165





كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / ٢٤ ألف متطوع ومتطوعة بهيئة الهلال الأحمر بمكة المكرمة خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.