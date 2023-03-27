السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يقيم مأدبة إفطار لأصحاب الفضيلة ومشايخ وأهالي المنطقة



عرعر 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

أقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مقر الإمارة بمدينة عرعر اليوم، بحضور صاحب السموِّ الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة مأدبة إفطار لأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة وشيوخ القبائل وعدد من أهالي المنطقة.

ورحّب سموه بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة، داعياً الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله.

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19:15ت م

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