شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انتقال نجم اتحاد جدة للهلال بالمريكاتو الصيفي القادم.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

موقف العبود من الرحيل عن اتحاد جدة

وحسم المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، مستقبل أحد نجومه من الرحيل عن الفريق بالمريكاتو الصيفي القادم.

وأكد سانتو، على استمرار اللاعب عبدالرحمن العبود، جناح اتحاد جدة، وعدم انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مثلما تردد سابقًا.

وظهر نونو سانتو، في إحدى الصور، وهو يحتضن العبود، في إشارة إلى انتهاء الخلافات بينهما، بشكل نهائي، والتي كانت تهدد استمرار اللاعب، مع العميد الاتحادي.

وكانت قد أعلنت تقارير صحفية، عن رحيل العبود عن الاتحاد، وانتقاله إلى الهلال، خلال مخالفاته مع المدرب مقابل مبلغ يتراوح بين 30 إلى 40 مليون ريال، وهو ما يبدو أنه انتهى الآن.

انجازات سانتو مع اتحاد جدة هذا الموسم

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى التأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتتويج بلقب السوبر السعودي.

