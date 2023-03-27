السعودية اليوم / بدء الاجتماع الرسمي الأول للجنة الانتقالية للخسائر والأضرار الخاصة بتغير المناخ



القاهرة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

بدأت اليوم بمدينة الأقصر المصرية فعاليات الاجتماع الرسمي الأول للجنة الانتقالية للخسائر والأضرار، وذلك في إطار متابعة نتائج الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ، ومناقشة كيفية تنفيذ القرار الذي تمخض عن المؤتمر حول الترتيبات التمويلية للاستجابة للخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار السلبية للتغيرات المُناخية، وقرار إنشاء صندوق تمويل الخسائر والأضرار.

وأكد وزير الخارجية المصري الرئيس الحالي للدورة 27 لمؤتمر المناخ COP27، سامح شكري في كلمته الافتتاحية لاجتماع اللجنة الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، على المسؤولية الكبيرة التي تضطلع بها اللجنة لتنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر شرم الشيخ، تلبيةً لتطلعات المجتمعات التي تعاني من الآثار السلبية لتغير المناخ، مُسلطاً الضوء على الظواهر المُناخية التي باتت تُهدد العديد من دول العالم مؤخرًا وبشكلٍ خاص الدول الأفريقية والدول النامية الأخرى.

من جانبه، أكد السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سايمون ستيل في كلمته، على أن مهمة اللجنة بالمقام الأول تستهدف تطوير وتطويع نظام المناخ الدولي ليصبح قادرًا على حماية أرواح الملايين من البشر التي تعاني من آثار تغير المُناخ، بما في ذلك من خلال إيجاد وسائل تمويل مبتكرة لتمويل جهود الاستجابة لخسائر وأضرار تغير المناخ.

ومن المُخطط أن تقوم اللجنة الانتقالية التي شكلها مؤتمر شرم الشيخ والمكونة من 24 عضواً (14 عضواً من دول نامية و10 أعضاء من دول متقدمة) بتقديم توصيات لمؤتمر المناخ المُقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة COP28 بشأن الترتيبات التمويلية للخسائر والأضرار، وآليات إنشاء الصندوق، بالإضافة إلى تحديد مصادر تمويل مبتكرة للتعامل معها.

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17:14ت م

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