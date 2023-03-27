السعودية اليوم / حرس الحدود بجازان يقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهما 33 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر



جيزان 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهما 33 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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17:12ت م

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