السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تدشن برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وإفطار الصائمين بجمهوريتي كينيا والسنغال



الرياض 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بجمهورية كينيا، برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وإفطار الصائمين, بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا ناصر بن محمد الفريدي، والقائم بأعمال الملحقية الدينية محمد بن ماطر محزري، وعدداً من كبار الشخصيات الإسلامية الكينية.

ونوه الفريدي بما تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر الملحقيات الدينية للمسلمين حول العالم خاصة في هذا الشهر الكريم، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين في كينيا والعالم أجمع.

ويبلغ وزن التمور التي سيتم توزيعها (10) أطنان, فيما يستهدف برنامج تفطير الصائمين أكثر من (15) ألف صائم.

كما دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالمعهد الإسلامي العالي بإقليم لوغا شمال السنغال، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، بحضور مدير المعهد الشيخ منصور بن معضد العجمي، وحاكم إقليم لوقا وكبار الشخصيات ومنسوبي المعهد.

ونوه الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال الشيخ وحيد بن محمد مجربي، بجهود الحكومة الرشيدة في تقديم كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين, وجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ هذا البرنامج واختيار المستفيدين منه بطريقة مهنية لكي يستفيد منه أكبر عدد من المستحقين.

وبين أن المشروع جزء من المشاريع المقدمة للمسلمين بالعالم في شهر رمضان الكريم، وأثره الكبير على نفوس المستفيدين من السنغاليين الذين عبروا عن سعادتهم وشكرهم للمملكة التي لم تقصر يوماً في تقديم العون والمساعدة لكل المسلمين في العالم.

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17:06ت م

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