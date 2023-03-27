السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تطلق برامج تقنية خلال شهر رمضان المبارك



أبها 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات سلسلة برامج تقنية توعوية وتثقيفية خلال شهر رمضان المبارك، تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى أفراد المجتمع.

وتتناول البرامج عدة مجالات وموضوعات من أبرزها "الأمن السيبراني في رحلة التحول الرقمي" و" الواقع الافتراضي والمعزز والعالم الافتراضي" وبرنامج "الذكاء الاصطناعي" وبرنامج "الثقة والهوية الرقمية" وبرنامج Blockchain.

يذكر أن هذه البرامج تأتي في إطار مشروع " مبادرون 4"، الذي تقدمه الجامعة على مدى 5 أشهر، حيث انطلقت برامجه مع مطلع شهر رمضان المبارك وتستمر حتى نهاية محرم المقبل .

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16:58ت م

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