مشاهدة مباراة الجزائر والنيجر بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

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محمد الفلاح - يواجه الجزائر مضيفة النيجر، اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة من المجموعة السادسة من تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2023 على الملعب الأولمبي في رادس بتونس، حيث سيواجه منتخب النيجر مبارياته على أرضه خارج الملعب.

النيجر vs الجزائر

وتتصدر الجزائر ترتيب المجموعة السادسة في تصفيات أمم إفريقيا 2023 برصيد 9 نقاط جمعت على 3 جولات، بينما احتلت النيجر المركز الثالث بنقطتين، وتنزانيا الثانية بـ 4 نقاط، وأوغندا في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

تلعب الجزائر مباراة اليوم لتحصد ثلاث نقاط وتعزز تقدمها في المجموعة السادسة وتحصل على بطاقة تأهيل رسمية لكأس الأمم الأفريقية 2023 حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في المرة القادمة. سنة ومتفوقة من الدنيا.

حقق محاربو الصحراء النتيجة الكاملة من 3 جولات في تصفيات الأمم الأفريقية 2023 ويتطلعون إلى تجاوز النيجر للوصول إلى النقطة 12.

قاد جناح مانشستر سيتي رياض محرز الجزائر للفوز 2-1 على النيجر في الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية 2021.

ويدير مباراة الجزائر ضد النيجر الحكم المالي بوبو تراوري الذي سيدير ​​المواجهة بشرط أن يرافقه مساعد غينيا الأول سيديري سيديبي والمساعد المالي الثاني موديبو ساماري.

على هامش مباراة الجزائر والنيجر، قام النجم الجزائري رياض محرز وزميله يوسف بليلي برفقة المدرب جمال بلماضي بزيارة أطفال من جناح الأورام بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة.

وتلقى الأطفال هدايا خاصة من نجوم الجزائر، بالإضافة إلى قميص المحاربين موقع من بلامادي وبلايلي ومحرز، وقميص مانشستر سيتي موقع من كابتن ديزرت ووريورز.