شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يكشف مدة غياب نجم الفريق بعد إصابته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الهلال السعودي، عن مدة غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعدما تعرض للإصابة خلال الفترة الأخيرة.

وكشف الزعيم الهلالي، عن غياب سلمان الفرج قائد الفريق، لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وأصيب الفرج في عضلة الحوض خلال تدريبات الجمعة، وأظهرت نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها على موضع إصابته حاجته إلى برنامج تأهيلي وفترة علاج ستمتد إلى 4 أسابيع.

وتأكد غياب الفرج عن 5 مباريات في الدوري أمام الخليج والفيحاء والشباب والطائي والباطن، وسيكون غيابه مؤثر، حيث يع من أبرز لاعبي فريق العاصمة، ويحمل ألوانه منذ 2008.

ويعاني الفرج من الإصابات وكان آخرها في مونديال قطر عندما أقصيت السعودية من دور المجموعات بعد أن حققت فوزا افتتاحيا تاريخيا على الأرجنتين التي عادت وأحرزت اللقب.

ويواصل الهلال تدريباته استعدادا لاستئناف منافسات الموسم، بعد فترة التوقف الدولي، حيث يحتل المركز الرابع في دوري روشن السعودي.