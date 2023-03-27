شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى في الهلال.. نجم الفريق يغيب عن 5 مباريات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، موعد عودة المسابقة المحلية بعد التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، حيث ينتظر الزعيم، عدد من المواجهات النارية بالدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

أخر تطورات إصابة نجم الهلال

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من بعض الإصابات التي ضربت لاعبي الفريق بالفترة الأخيرة، وآخرها اللاعب سلمان الفرج، بعد تجدد إصابته في منطقة الحوض.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الهلال رسميًا عبر تويتر، أن الفحوصات الطبية للاعب سلمان الفرج، كشفت عن حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي يتراوح بين 3-4 أسابيع.

موقف الفرج من المشاركة ضد النصر

وأكدت صحيفة الرياضية، أن سلمان الفرج قائد الفريق، يمكنه أن يلحق بمباراة الديربي أمام النصر، في الجولة 25 من دوري روشن السعودي.

المباريات التي يغيب عنها الفرج

وأوضحت التقارير على أن اللاعب يمكنه التعافي في مدة أقصر من 30 يومًا ليصبح جاهز في الديربي أمام النصر وفي نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز.

ويغيب الفرج عن مباراة الخليج القادمة في دوري روشن، ثم الفيحاء ومن بعدها الشباب، ويغيب أيضًا عن مواجهة الطائي والباطن.

ويلعب الفرج أمام أوراوا ريدز يوم 29 إبريل المقبل في نهائي دوري أبطال آسيا، بينما ستكون مشاركة الفرج في تلك القمة مشكوك بها.

