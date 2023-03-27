شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يتلقى عرض من الدوري الإسباني.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بعض العروض القوية خلال الفترة الأخيرة، كان أخرها من الدوري الإسباني، من أجل الرحيل عن صفوف الزعيم بالمريكاتو الصيفي القادم.

سيلتا فيجو يسعى للتعاقد مع نجم الهلال

وكشفت تقارير صحفية، عن رغبة أحد الأندية الإسبانية في التعاقد مع الدولي المالي موسى ماريجا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد موقع "elgoldigital" الإسباني، أن نادي سيلتا فيجو يرغب بقوة في ضم ماريجا خلال الصيف المقبل، حيث أشارت إلى أن إدارة النادي الإسباني فتحت خطوط اتصال مع وكلاء اللاعب في المملكة من أجل الحصول على توقيعه.

وكان قد انضم ماريجا لصفوف الهلال مطلع موسم 2021-2022، قادما من نادي بورتو البرتغالي، حيث ينتهي تعاقده مع الزعيم بنهاية الموسم القادم.

موقف الهلال من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 39 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

