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الهلال يقترب من التعاقد مع بديل ميسي.. طالع التفاصيل

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محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوفه واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

ميسي يرفض الانتقال للدوري السعودي

وكان نادي الهلال يسعى للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن اللاعب رفض الانتقال للدوري السعودي.

الهلال يستهدف التعاقد مع

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "O Dia" على أن نادي الهلال وضع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، هدفا أمامه للتعاقد معه في الصيف، خاصة مع فشل حسم مفاضاوت الظفر بخدمات ميسي.

وأشارت الصحيفة البرازيلية، أن نيمار سيكون الصفقة البديلة لنادي الهلال، حال عدم نجاحه في إقناع ميسي بارتداء قميص النادي السعودي في الصيف.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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