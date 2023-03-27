شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف رونالدو أمام لوكسمبورج يُثير السخرية منه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي ومنتخب البرتغال، لانتقادات وسخرية من قبل بعض المشجعين، بسبب تصرف قام به أمام لوكسمبورج خلال الفوز 6-0، أمس الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، أن رونالدو ألقى نفسه على أرض الملعب، في محاولة للحصول على خطأ خلال مباراة لوكسمبورج، لكن الحكم أدرك تصرفه، ومنحه بطاقة صفراء بداعي التمثيل، بينما تهكم عليه الكثير من المشجعين عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد المشجعين قائلًا: "رونالدو فائز 4/0 على لوكسمبورج، لكنه لا يزال يشعر بالحاجة إلى الغوص ومحاولة طرد لاعب".

وأضاف مشجع ثان: "رونالدو كان يعلم أنه لا يمكنه تجاوز أي لاعب"، وكتب ثالث: "يضطر رونالدو إلى الغوص حتى ضد المزارعين".

وعلق أحدهم أيضا: "لقد رأيت للتو رونالدو يحصل على بطاقة صفراء بسبب الغوص أمام لوكسمبورج، ولا أستطيع التوقف عن الضحك"، وقال آخر: "لن أفهم رونالدو أبدًا، كيف يمكنك الغوص بهذه الطريقة بينما أنت الأفضل في كل العصور؟".