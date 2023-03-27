شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتحرك لإقناع نجم ريال مدريد بالانتقال للنصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادى النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، للعمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوفه واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

النصر يسعى للتعاقد مع مودريتش

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي النصر، مازالت تحاول إقناع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني، بالانتقال إلى صفوف العالمي بالمريكاتو الصيفي القادم.

موقف رونالدو من صفقة مودريتش للنصر

وأكد موقع " besoccer"، أن رونالدو بدأ التدخل في ميركاتو النصر، ويعمل على إقناع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد، بالموافقة على العرض السعودي.

وتعد صفقة مودريتش أحد أهم الصفقات التي تأمل بها جماهير النصر في إنهائها، خاصة في ظل الحاجة لنجم مميز قادر على صناعة الفرص للمهاجمين، وهو الأمر الذي يفتقده الفريق في الوقت الحالي.

