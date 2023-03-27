شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة هازارد إلى النصر مهددة بالفشل بسبب ماشاريبوف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر لن يكون قادرا على التعاقد مع هازارد فى المريكاتو القادم رغم ترحيب ريال مدريد بالصفقة، بسبب لاعبه الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، جناح الفريق السعودي.

وأفادت التقارير، أن التعاقد مع هازارد شرطه الأساسي رحيل ماشاريبوف فى نهاية الموسم الجاري، بسبب عدد المحترفين الأجانب فى الفريق العالمي، وصعوبة الجمع بين كلا اللاعبان، خاصة أن الثنائي يلعبان بنفس المركز.

وأوضحت التقارير أن ماشاريبوف يطالب ببعض الطلبات التعجيزية من أجل الرحيل عن الفريق، يأتى فى مقدمتها الحصول على قيمة عقده بالكامل مع الفريق النصراوي، وعدم الحصول على عقد أقل فى خطوته القادمة.

بجانب حصول اللاعب على مكأفاة خاصة بالرحيل عن النصر، بعد السنوات التى قضاها داخل أسوار الفريق السعودي.



موقف هازارد من النصر

وعلى الرغم من تأكيد هازارد عن رغبته فى الإستمرار داخل ريال مدريد وعدم رغبته فى الرحيل، إلا أن الإغراءات التى يتلقاها اللاعب، بجانب عدم تعليقه عن عرض النصر بالرفض، يفتح الطريق أمام حدوث هذا الإنتقال.