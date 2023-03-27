ضبط معمل للتبغ والمعسل داخل سكن عمال في جدة

ضبطت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المختصة موقعاً لتصنيع وتخزين منتجات التبغ ونكهات المعسل داخل سكن عمال بحي "الأجاويد"، وتم مصادرة كمية كبيرة من "السجائر المهربة" التي لا تحمل أختاما ضريبية، وإتلاف أكثر من 7 أطنان من المعسل مجهول المصدر، وذلك ضمن الجهود لتحسين وزيادة مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والنظامية.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن فرق الرقابة تمكنت من ضبط معمل لإنتاج المعسل داخل سكن عمال حيث عُثر في الموقع على 100 كرتون لسجائر بلا أختام ضريبية، بالإضافة لمكائن تعبئة وتغليف، ومواد لتحضير المعسل غير صالحة للاستهلاك، فضلاً عن مطبوعات ورقية تحمل أسماء لعلامات تجارية تم ضبطها.

وأضاف أن عملية الرصد شملت أكثر من 5 آلاف عبوة نكهات معسل و20 ألفًا من "الأكياس" تحمل أسماء تجارية، مشيراً إلى أنه جرى مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة بمشاركة الجهات المعنية، وتم إغلاق الموقع واستكمال الإجراءات النظامية.