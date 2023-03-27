السعودية اليوم / دعوة لتعزيز العمل الدولي لتطبيق خطة صحة واحدة



جنيف 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

دعت منظمات الصحة العالمية والفاو والمنظمة العالمية لصحة الحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى تعزيز العمل والتعاون، لتطبيق نهج الصحة الواحدة عبر اجراءات سياسية في جميع البلدان .

وأشار رؤساء المنظمات الأربع العاملة في برنامج "الصحة الواحدة" أن حالات الطوارئ الصحية الدولية الأخيرة مثل جائحة كوفيد 19 والجدري وتفشي الايبولا، والتهديدات المستمرة للأمراض الحيوانية المنشأ الأخرى، وسلامة الغذاء ومقاومة مضادات الميكروبات وتدهور النظام البيئي وتغير المناخ، أكدت على الحاجة الملحة لمعالجة هذه التحديات المعقدة.

وفي أول اجتماع سنوي للمنظمات الأربع اليوم التي تلعب دوراً مركزياً في التنسيق العالمي لخطة صحة واحدة، أصدر رؤسائها دعوة لجميع البلدان وأصحاب المصلحة لإعطاء الأولوية للصحة الواحدة في جدول العمل السياسي الدولي، وتعزيز الحوكمة الصحية المشتركة بين القطاعات، وأن يكون نهج صحة واحدة بمثابة مبدأ إرشادي في الآليات العالمية بما في ذلك في أداة مكافحة الجوائح المستقبلية والوقاية والتأهب والاستجابة، وتعزيز السياسات والإستراتيجيات الوطنية الخاصة بالصحة الواحدة المحددة التكاليف والأولويات، بما يتماشي مع خطة العمل المشتركة لرباعية الصحة الواحدة، وتنفيذها على أوسع نطاق عبر جميع القطاعات ذات الصلة، وتسريع تنفيذ خطط الصحة الواحدة ووضع آليات التنسيق متعددة القطاعات ورسم خرائط أصحاب المصلحة وتحديد الأولويات ومقاييس الرصد والتقييم، وبناء قوى عاملة مشتركة بين القطاعات العاملة في صحة واحدة تتمتع بالمهارات وقدرات الوقاية من التحديات الصحية واكتشافها ومكافحتها والاستجابة لها في الوقت المناسب بشكل فعال، بالإضافة إلى تعزيز تعليم القوى العاملة في مجالات الصحة البشرية والحيوانية والبيئية وتدريبها، وتعزيز الوقاية من الأوبئة واستهداف الأنشطة والأماكن التي تزيد من خطر انتشار الأمراض الحيوانية المنشأ إلى البشر، وتعزيز المعرفة ونقل التكنولوجيا وتقاسم البيانات وتيسير الوصول إلى الأدوات الجديدة، وزيادة الاستثمار والتمويل لإستراتيجيات خطة صحة واحدة لضمان تنفيذها بشكل موسع على جميع المستويات، بما في ذلك تمويل الوقاية من التهديدات الصحية عند المصدر .

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16:37ت م

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