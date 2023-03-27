اجتماعي / متطوعو تقنية رفحاء يشاركون في توزيع إفطار الصائمين



رفحاء 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

يسهم متطوعو كلية التقنية بمحافظة رفحاء،في تقديم الخدمات التطوعية في مشروع "إفطار صائم"،الذي تنظمه جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة على طريق الشمال الدولي.

ويقوم المتطوعون بتوزيع الإفطار على الصائمين الذين يتواجدون في مقر المشروع من المقيمين من جنسيات مختلفة بالاضافة للمسافرين , حيث يُفطّر المشروع نحو 1200 صائم يومياً، تضم أكثر من 200 سفرة.

ورصدت "واس"جانباً من الجهود التي يقدّمها أفراد الكشافة والمتطوّعين من كلية التقنية لخدمة الصائمين,ومساندة الجمعية في مختلف الأعمال.

وبينت الكلية أن هذه المشاركة تأتي ضمن خطة وبرامج وأنشطة الكلية التطوعية في ‫شهر رمضان المبارك‬.

// انتهى //

16:24ت م

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