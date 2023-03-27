السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة



الرياض 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس محكمة التنفيذ بالرياض الشيخ أحمد بن محمد آل عتيق.

وقدم الشيخ آل عتيق التهنئة لسمو نائب أمير منطقة الرياض بحلول شهر رمضان المبارك , كما بادله سموه التهنئة , داعياً الله أن يعيده بالخير والبركات.

وخلال الاستقبال اطلع سموه على التقرير السنوي عن إحصائيات ومنجزات محكمة التنفيذ، منوهًا بأعمال المحكمة ودورها الفعال.

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16:08ت م

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