السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 257 قاضياً بوزارة العدل



الرياض 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، أمره الكريم بترقية وتعيين 257 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله-، بمرفق القضاء.

وسأل المولى - عز وجل - أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله-، في إقامة العدل.

// انتهى //

15:41ت م

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