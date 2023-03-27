السعودية اليوم / أمانة الشرقية تهيئ ممرات مشاة وحدائق لممارسي الرياضة خلال رمضان



الدمام 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

هيأت أمانة المنطقة الشرقية، مضامير للمشاة، بمختلف الخدمات الجاذبة للزوار، وذلك في إطار سعيها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ضمن جهودها في تفعيل برنامج أنسنة المدن، وجودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري.

وأكدت حرصها، على تهيئة جميع المضامير والممرات بمختلف الخدمات خاصة وأن موسم رمضان يعد أحد المواسم الجاذبة لممارسة

وهناك ممشى الفيصلية بالدمام، بطول 1000 متر وعرض 7 متر الذي يحتوي على أشجار ظل، وممشى الضي بالظهران الذي تزيد عن 7 آلاف متر مربع، ويتضمن مسار للجري بطول 1200 متر، والذي يعد أول ممشى بمدينة الظهران بمسار كامل لذوي الإعاقة (المكفوفين)، كما يحتوي على منطقة خاصة بكبار السن، وجلسات بشكل مميز وبعض الألعاب الخفيفة مثل طاولات الشطرنج وتنس الطاولة، وأيضاً ألعاب قوى ذات تأثير خفيف، إضافة إلى منطقة البستنة التي تتيح لأصحاب الحي زراعة النباتات والاعتناء بها، إلى جانب ممشى الحمراء بالخبر، الذي تم تنفيذه على مساحة تزيد عن 35 ألف م2، وبطول 1100 متر طولي، ويضم مسارا خاصا لذوي الإعاقة البصرية، ومضمار جري من الاكريليك، كما يتضمن مسطحات خضراء بمساحة إجمالية تزيد عن 16000 م2 وأشجار الظل على امتداد الممشى، وذلك لتعزيز معايير جودة الحياة في محافظة الخبر.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية رواد مضامير المشاة للاستمتاع والأماكن العامة التي وفرتها الأمانة من خدمات وممارسة رياضة المشي في الأماكن المخصصة مع الحفاظ على هذه المرافق لينعم بها الجميع.

// انتهى //

15:36ت م

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الدمام 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسهيأت أمانة المنطقة الشرقية، مضامير للمشاة، بمختلف الخدمات الجاذبة للزوار، وذلك في إطار سعيها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ضمن جهودها في تفعيل برنامج أنسنة المدن، وجودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري.وأكدت حرصها، على تهيئة جميع المضامير والممرات بمختلف الخدمات خاصة وأن موسم رمضان يعد أحد المواسم الجاذبة لممارسة رياضة المشي، مشيرة الى توفير 206 مضامير وممرات مشاة في المنطقة من أبرزها: ممشى الراكة الواقع على طريق الأمير فيصل بن فهد بن عبد الله بمحافظة الخبر، والبالغ طوله ما يزيد عن 800 متر في مكان حيوي تتوفر فيه عناصر تجميلية وترفيهية وخدمات عامة للزوار من المواطنين والمقيمين لممارسة رياضة الجري أو المشي، والمسطحات الخضراء التي تزيد عن 12.600 ألف متر مربع، وزراعة 160 شجرة على امتداد الممشى، وأكثر من 1000 شجيرة متنوعة، إضافة إلى الإضاءة التجميلية ذات التصميم الحديث والمبتكر، وكذلك وجود مقاعد ذكية في الممشى تتضمن مواقع لشحن الجوال.وهناك ممشى الفيصلية بالدمام، بطول 1000 متر وعرض 7 متر الذي يحتوي على أشجار ظل، وممشى الضي بالظهران الذي تزيد عن 7 آلاف متر مربع، ويتضمن مسار للجري بطول 1200 متر، والذي يعد أول ممشى بمدينة الظهران بمسار كامل لذوي الإعاقة (المكفوفين)، كما يحتوي على منطقة خاصة بكبار السن، وجلسات بشكل مميز وبعض الألعاب الخفيفة مثل طاولات الشطرنج وتنس الطاولة، وأيضاً ألعاب قوى ذات تأثير خفيف، إضافة إلى منطقة البستنة التي تتيح لأصحاب الحي زراعة النباتات والاعتناء بها، إلى جانب ممشى الحمراء بالخبر، الذي تم تنفيذه على مساحة تزيد عن 35 ألف م2، وبطول 1100 متر طولي، ويضم مسارا خاصا لذوي الإعاقة البصرية، ومضمار جري من الاكريليك، كما يتضمن مسطحات خضراء بمساحة إجمالية تزيد عن 16000 م2 وأشجار الظل على امتداد الممشى، وذلك لتعزيز معايير جودة الحياة في محافظة الخبر.ودعت أمانة المنطقة الشرقية رواد مضامير المشاة للاستمتاع والأماكن العامة التي وفرتها الأمانة من خدمات وممارسة رياضة المشي في الأماكن المخصصة مع الحفاظ على هذه المرافق لينعم بها الجميع.// انتهى //15:36ت م0115

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