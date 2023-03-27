

المدينة المنورة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

يشارك 250 طالباً وطالبة من كشافة تعليم المدينة المنورة في دعم جهود الميدانية التي تبذلها الجهات الحكومية لخدمة المصلين في المسجد النبوي, وفي مسجد قباء وميقات ذي الحليفة خلال شهر رمضان المبارك, ضمن مبادرة تطوّعية تهدف إلى تعزيز مشاركة الأبناء في الفعاليات والأنشطة التي تعكس قيم وثقافة المجتمع.

ورصدت عدسة "واس" جانباً من الجهود التي يقدّمها أفراد الكشافة من منسوبي مركز إيثار للأعمال الطلابية التطوعية بإدارة تعليم المدينة المنورة لخدمة المصلين والزائرين بالمسجد النبوي, ومساندة الجهات المعنية في مختلف الأعمال التنظيمية والإشرافية الميدانية, حيث يشارك 150 طالباً و100 طالبة, إضافة إلى 23 قائداً وقائدة كشفية في تنظيم المصلين, ومساعدة كبار السن, وتوزيع وجبات إفطار الصائمين وعبوات الماء, ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة, ومساعدة الأطفال وضبطهم, وإرشاد التائهين, وإيصال العربات المتحركة, والمساندة في الجهود التنظيمية في خيام الضيافة وإفطار الصائمين بجوار المسجد النبوي ومسجد قباء ومسجد الميقات, إلى جانب الجهود التنظيمية داخل المسجد وفي الساحات قبل الإفطار والصلوات, لضمان انسيابية دخول وخروج المصلين وفق المسارات المحددة.

// انتهى //

15:52ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / كشافة تعليم المدينة المنورة تساند الجهود التنظيمية لخدمة المصلين في المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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