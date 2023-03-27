السعودية اليوم / إطلاق مبادرة "جامعة خضراء مستدامة" في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن



الرياض 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

أطلقت إدارة المسؤولية المجتمعية والاستدامة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم، مبادرة "جامعة خضراء مستدامة"، تزامناً مع احتفال المملكة الأول بيوم المسؤولية الاجتماعية، ومع تاريخ إطلاق المبادرة الوطنية

وتأتي المبادرة بهدف تعزيز قيم التطوع لدى منسوبات الجامعة، وتعزيز الوعي بأهمية اتخاذ خطوات جادة وفعالة لحماية البيئة الجامعية، وإدارة النفايات، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتوعية المجتمع بأهمية حماية البيئة من آثار الاستخدام السلبي للممتلكات، والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، إضافة إلى ابتكار وسائل إبداعية، وتوظيف التقنيات البيئية المستدامة؛ لتحسين المظهر العام للجامعة.

وتسعى المبادرة للإسهام في زيادة الرقعة الخضراء في الجامعة من خلال غرس 500 شتلة متوافقة مع معايير المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وإشراك الطالبات مع قيادات الجامعة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في أنشطة تفاعلية مجتمعية؛ لتكريس قيم المسؤولية والانتماء والولاء لديهم.

يشار إلى أن حزمة من الفعاليات في الجامعة تعمل على تحقيق خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025 في توفير بيئة صحية آمنة، وهدفها الرامي نحو الانتقال من المفهوم التقليدي إلى المفهوم الاحترافي للعمل التطوعي، وتطبيق الممارسات الاحترافية للتطوع، وذلك اتساقًا مع الأهداف العامة للوطن في الوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة بحلول عام 2030؛ لتعزيز المسؤولية المجتمعية، والتشارك في البناء الاقتصادي لدى القطاعات والمؤسسات كافة وفي مختلف المجالات.

// انتهى //

15:28ت م

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الرياض 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسأطلقت إدارة المسؤولية المجتمعية والاستدامة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم، مبادرة "جامعة خضراء مستدامة"، تزامناً مع احتفال المملكة الأول بيوم المسؤولية الاجتماعية، ومع تاريخ إطلاق المبادرة الوطنية السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.وتأتي المبادرة بهدف تعزيز قيم التطوع لدى منسوبات الجامعة، وتعزيز الوعي بأهمية اتخاذ خطوات جادة وفعالة لحماية البيئة الجامعية، وإدارة النفايات، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتوعية المجتمع بأهمية حماية البيئة من آثار الاستخدام السلبي للممتلكات، والحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، إضافة إلى ابتكار وسائل إبداعية، وتوظيف التقنيات البيئية المستدامة؛ لتحسين المظهر العام للجامعة.وتسعى المبادرة للإسهام في زيادة الرقعة الخضراء في الجامعة من خلال غرس 500 شتلة متوافقة مع معايير المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وإشراك الطالبات مع قيادات الجامعة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في أنشطة تفاعلية مجتمعية؛ لتكريس قيم المسؤولية والانتماء والولاء لديهم.يشار إلى أن حزمة من الفعاليات في الجامعة تعمل على تحقيق خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025 في توفير بيئة صحية آمنة، وهدفها الرامي نحو الانتقال من المفهوم التقليدي إلى المفهوم الاحترافي للعمل التطوعي، وتطبيق الممارسات الاحترافية للتطوع، وذلك اتساقًا مع الأهداف العامة للوطن في الوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة بحلول عام 2030؛ لتعزيز المسؤولية المجتمعية، والتشارك في البناء الاقتصادي لدى القطاعات والمؤسسات كافة وفي مختلف المجالات.// انتهى //15:28ت م0113

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