السعودية اليوم / تجمع القصيم الصحي يحصد المركز الثاني في مؤشرات برنامج وازن للربع الأخير من السعودية اليوم 2022م



بريدة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

استطاع تجمع القصيم الصحي تحقيق التميز في مؤشرات برنامج وازن للربع الرابع والأخير من العام الماضي 2022م ، حيث يعد هذا البرنامج من برامج وزارة الصحة ، ويعتمد على بطاقة الأداء المتوازن لقياس إنجاز الأهداف الإستراتيجية لمستشفيات وزارة الصحة ، الذي يعد من البرامج الواعدة بالوكالة العلاجية.

وأوضح التجمع أن مستشفى الرس العام حقق المركز الثاني في المؤشر عن فئة المستشفيات من 100-300 سرير، وحصد مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم المركز الثاني من بين مستشفيات المملكة ذات الصلة عن فئة المستشفيات من 200- 300 سرير.

وقال التجمع إن البرنامج يهدف إلى توفير خارطة طريق لصناع القرار على المستوى التنفيذي والتشغيلي في متطلبات التحول الصحي ورؤية

// انتهى //

14:28ت م

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بريدة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واساستطاع تجمع القصيم الصحي تحقيق التميز في مؤشرات برنامج وازن للربع الرابع والأخير من العام الماضي 2022م ، حيث يعد هذا البرنامج من برامج وزارة الصحة ، ويعتمد على بطاقة الأداء المتوازن لقياس إنجاز الأهداف الإستراتيجية لمستشفيات وزارة الصحة ، الذي يعد من البرامج الواعدة بالوكالة العلاجية.وأوضح التجمع أن مستشفى الرس العام حقق المركز الثاني في المؤشر عن فئة المستشفيات من 100-300 سرير، وحصد مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم المركز الثاني من بين مستشفيات المملكة ذات الصلة عن فئة المستشفيات من 200- 300 سرير.وقال التجمع إن البرنامج يهدف إلى توفير خارطة طريق لصناع القرار على المستوى التنفيذي والتشغيلي في متطلبات التحول الصحي ورؤية السعودية 2030 ، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للجهود التي يبذلها منسوبو التجمع في مجال قياس أداء الأنظمة المالية ، والعمليات التشغيلية الداخلية ، ورضا المستفيدين من الخدمة ، إضافة إلى قياس نمو وتطوير الكوادر البشرية ، ومواصلة برامجه الهادفة إلى تجويد العمل والرفع من كفاءة الخدمات الصحية في جميع مكونات التجمع الصحي وتحقيق رضا المستفيد من الخدمة ، لتحقيق أعلى مؤشرات قياس الأداء وجودة المخرجات.// انتهى //14:28ت م0094

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