السعودية اليوم / الأرصاد : أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة شرورة



نجران 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على محافظة شرورة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتساقطٍ للبرد، وجريانٍ السيول، مع شبه انعدام في الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـعاشرة مساءً.

// انتهى //

14:23ت م

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