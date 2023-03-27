شكرا لقرائتكم الحج: إكمال أخذ التطعيمات شرط لإصدار تصريح أداء الفريضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت وزارة الحج والعمرة، إن إكمال أخذ التطعيمات واللقاحات يعد شرطًا لإصدار تصريح أداء الفريضة، مشيرة إلى أن إصدار تصاريح حج عام 1444هـ سيكون بداية من 15 شوال القادم.

10 أيام

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على استفسارات أحد المتابعين، أن آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات هي قبل بداية موسم الحج بـ 10 أيام.

الصلاة في الحرمين

وفي وقت سابق، وأضافت الوزارة أنه لا يلزم حجز تصريح لأداء الصلاة في الحرمين الشريفين، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.