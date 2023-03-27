شكرا لقرائتكم تسجيل أول تفريخ طبيعي لطائر الحبارى بمحمية الإمام سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تسجيل أول تفريخ طبيعي لطائر الحبارى هذا الموسم في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية ( محازة الصيد ).

أول حالة تفريخ

ونشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، وثق من خلاله أول حالة تفريخ لطائر الحبارى الصغير.

ويستهدف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية زيادة أعداد طائر الحبارى، من خلال توفير البيئة والأجواء المناسبة للتفريخ والتكاثر لزيادة أعداد هذا لطائر.