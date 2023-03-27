شكرا لقرائتكم شاهد.. حالة مطرية غزيرة على العيدابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على محافظة العيدابي بمنطقة جازان، ظهر اليوم الاثنين.

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة على أحد الطرق السريعة في العيدابي، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.