طرح وثيقة تنظيمات الخدمات الراديوية البحرية للاستطلاع

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الرياض - محمد الوسيري - دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، اليوم الاثنين، العموم لتقديم مرئياتهم حول وثيقة تنظيمات الخدمات الراديوية البحرية، والتي تهدف إلى تنظيم استخدام الخدمات الراديوية البحرية ورفع كفاءة استخدام النطاقات الترددية فيها من خلال إعادة توزيع القنوات المستخدمة في الأنظمة الراديوية البحرية.

أبرز عناصر الوثيقة

وأوضحت الهيئة عبر إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أبرز عناصر الوثيقة التنظيمية، ومنها أنواع تراخيص الخدمات الراديوية البحرية، والتزامات المملكة بالأنظمة الدولية في استخدامها، كما شملت الوثيقة الشروط والأحكام الفنية للتراخيص، وتوزيع النطاقات الترددية على الخدمات الراديوية البحرية، بالإضافة إلى المواصفات الفنية المحدثة لمختلف الخدمات الراديوية البحرية.

تنظيم الخدمات الراديوية البحرية

تأتي هذه الوثيقة انطلاقًا من دور الهيئة في تنظيم الخدمات الراديوية البحرية ورفع مستوى كفاءة وجودة استخدام النطاقات في المملكة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتوفير الترددات لكافة الخدمات الراديوية البحرية في المملكة، والتأكد من توافق هذه الترددات مع الأنظمة الدولية وسلامتها من أي تداخلات لاسلكية، بالإضافة لانتهاج أساليب مبتكرة ومرنة لترخيص الأنظمة الراديوية البحرية.

استطلاع العموم

وحثت الهيئة المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم وتقديم اقتراحاتهم، انطلاقًا من اهتمامها بتحقيق الوضوح والشفافية وإشراك جميع الجهات ذات العلاقة من الأفراد أصحاب القوارب واليخوت، والشركات التي تعمل في قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى الموانئ البحرية، وأشارت إلى أنه يمكن استقبال المرئيات حتى تاريخ 19 أبريل 2023، وذلك من خلال ​موقع الهيئة​.​