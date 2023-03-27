شكرا لقرائتكم أقدم مخبز بالطائف يرتاده الأهالي في رمضان حتى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - من أبرز عادات أهالي الطائف الرمضانية، التوجه لمخبز الدفاع أو كما كانوا يطلقون عليه قديمًا مخبز الجيش، تأسس عام 1361هـ ، ويعد أقدم مخبز في الطائف.

وأوضح مالك المخبز محمد أحمد الحميدي في حديثه لـ “العربية السعودية” أن المخبز كانت تعود ملكيته لشخص يدعى جميل خوجيت، ليشتريه والده بعد ذلك ومن بعده تولى المخبز أي بنحو 80 عامًا تقريبًا ، لافتًا إلى أنه لم يكن هناك مخابز سوى مخبز الدفاع الذي كان يمون الخبز لأغلب المشافي وغيرها.

وأشار الحميدي إلى أن هذه المهنة تعد من أفضل المهن بالنسبة له كما أن الأموال العائدة منها فيها بركة، داعيًا الشباب لارتياد المهنة لما لها من مستقبل .