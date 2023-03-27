شكرا لقرائتكم مشاهد لتدفق وجريان السيول جنوب غرب بيشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد لتدفق وجريان السيول في بلدة طلالا جنوب غرب بيشة صباح اليوم الاثنين، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.