شكرا لقرائتكم رونالدو يستجيب لطلب طفل مريض بالسرطان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استجاب نادي النصر لنداء أحد المواطنين في المملكة، بعدما توجه بمناشدة مسؤولي النادي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لعقد لقاء مع أحد الأطفال المصابين بمرض السرطان.

مناشدة إنسانية عاجلة

ووجه عبد العزيز بن حمد نداءً إنسانيًا من خلال نشر صورة عبر حسابه بموقع “تويتر” للطفل المصاب في إحدى المستشفيات ووضع صورة أخرى لكريستيانو رونالدو بقميصي النصر والمنتخب البرتغالي وكتب عليها: “يعاني محمد منذ سنوات، فقد زرته في البيت بعد إصابته بالسرطان، ووجدت فعليًا أنه يحتاج لدعم نفسي حتى يتجاوز صدمة المرض الذي غير ملامحه وغيب ابتسامته”.

الاستجابة السريعة

وتابع: “طلب الطفل بسيط بالنسبة لإدارة نادي النصر لكن يعني له الكثير، محمد متيم وعاشق لرونالدو، وأمنيته أن يلتقط صورة مع الأسطورة كريستيانو رونالدو”.

وعلى الفور استجاب نادي النصر لطلب الطفل، بعد تغريدة عبد العزيز، حيث تواصلت معه إدارة النصر من أجل تنفيذ طلب الطفل المصاب بالسرطان، وذلك عقب عودة النجم رونالدو من فترة التوقف الدولي مع منتخب البرتغال.