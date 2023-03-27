شكرا لقرائتكم مزاد علني لبيع كمية من الزيوت المستهلكة في الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المؤسسة العامة للري، اليوم الاثنين، عن بيع كمية من الزيوت المُستهلكة بمزاد علني تقيمه المؤسسة بمحافظة الأحساء.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سيقام في الساعة الـ 12.30 مساء بعد غد الأربعاء 29 مارس 2023.

وذكرت أنه يجب على من يرغب في دخول المزاد أن يكون شركة أو مؤسسة ذات تخصص في تكرير الزيوت (يلزم إحضار صورة من السجل أو الترخيص )، وتقديم مندوب الشركة أو المؤسسة تفويضًا لدخول المزاد.