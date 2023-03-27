شكرا لقرائتكم استئناف استيراد لحوم الدواجن من فرنسا وحظره مؤقتاً من الأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة الإدارية “ماين” بفرنسا.

السيطرة على إنفلونزا الطيور

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن رفع الحظر جاء بناء على تقرير ورد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية يفيد بالسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في هذه المنطقة.

وأكدت الهيئة إلى أنها فرضت الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من محافظة بوينس آيرس بالأرجنتين بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في هذه المحافظة.