شكرا لقرائتكم السعودية تتصدر نشاط مستخدمي الإنترنت قبل الفجر في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد تقرير تقني حديث أن نشاط مستخدمي الهواتف المحمولة يتغير خلال شهر رمضان في الدول ذات الأغلبية المسلمة، حيث يكون في أعلى مستوياته خلال الفترة ما قبل السحور وصلاة الفجر من الساعة 3 إلى 6 صباحًا، بينما ينخفض خلال فترة ما بعد الظهر قبل الإفطار من الساعة 12 إلى 3 مساءً.

استخدام الإنترنت

وأشار التقرير الذي أصدرته شركة أوبن سيجنال (Opensignal)، إلى أكثر الدول التي تغير فيها متوسط سرعة تنزيل البيانات على شبكات الإنترنت 4G في شهر رمضان، وجاءت في مقدمتها المملكة العربية السعودية حيث ازداد معدل نشاط مستخدمي الإنترنت خلال فترة ما قبل الفجر من الساعة 3 إلى 6 صباحًا، مما أدى إلى انخفاض سرعة تنزيل البيانات في ذلك الفترة بنسبة 25% عن الشهر الذي يسبقه (يمكن قراءة التقرير كاملًا بالإنجليزية من هنا).

سلوك الأشخاص في رمضان

وأجرت “أوبن سيجنال” تحليلاً لمعرفة تأثير التغيير في سلوك الأشخاص خلال شهر رمضان على تجارب شبكة الإنترنت عبر الجوال، في خمسة دول يوجد بها عدد كبير من المسلمين، وهي: المملكة العربية السعودية، باكستان، مصر، إندونيسيا، ماليزيا.

ووجدت الشركة عند مقارنة الاختلاف في تجارب الشبكات بين شهر رمضان والشهر الذي يسبقه، أن الـ 5 دول ذات الأغلبية المسلمة شهدت تغيرات أكبر خلال شهر رمضان عن غيرها من الدول، حيث انخفضت سرعة تنزيل البيانات خلال فترة ما قبل الفجر من الساعة 3 إلى 6 صباحًا بنسبة أكثر من 15% نتيجة لزيادة ازدحام الشبكات.

وأوضح التقرير زيادة معدل نشاط مستخدمي الإنترنت خلال شهر رمضان في المملكة العربية السعودية وباكستان من الساعة 3 إلى 6 صباحًا حيث يوجد لدى كلًا منهم غالبية من المسلمين بنسب تقدّر بـ 93% و96% على التوالي، مما أدى إلى انخفاض متوسط سرعة تنزيل البيانات في كلتاهما بنسبة 25% و21.3% مقارنة بالشهر الذي يسبقه.

وتعد هذه الفترة (من الساعة 3 إلى 6 صباحًا) التي تبلغ مدتها ثلاث ساعات في شهر رمضان هي آخر فرصة لتناول الطعام للمسلمين قبل بدء الصوم، كما أنها توقيت صلاة الفجر، ولذلك يكون هناك عدد كبير من الأشخاص مستيقظين في هذا الوقت مقارنة بالأشهر السابقة، مما يؤدي إلى زيادة حركة الاتصال على الشبكات والتي يترتب عليها انخفاض في سرعة تنزيل البيانات.

سرعة تنزيل البيانات

كما كشف التقرير تغير سرعة تنزيل البيانات في شهر رمضان خلال الفترة من الساعة 3 إلى 6 صباحًا في دولة مصر التي يقدر عدد المسلمين فيها حوالي 90%، ودولة إندونيسيا التي يقدر عدد المسلمين فيها 87%، حيث انخفضت بنسبة 18.5% و16.7% على التوالي نتيجة زيادة معدل نشاط المستخدمين وازدحام الشبكة في ذلك الوقت، بينما انخفضت السرعة بنسبة 15.7% في دولة ماليزيا حيث يوجد بها نسبة أقل من المسلمين تقدر بـ 64%.

ويخلص التقرير إلى أنه في شهر رمضان الفضيل يحدث تغيير كبير في نمط حياة الكثير من الأشخاص، وتشير التغييرات في تجربة الجوال في البلدان ذات الأغلبية المسلمة إلى وجود نسبة كبيرة من الأشخاص يغيِّرون روتينهم اليومي في هذا الشهر، حيث يفضل المسلمون قضاء أوقات شهر رمضان في التدبر والعبادة والقيام بواجباته الدينية.