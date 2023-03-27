السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي لهيئة التراث يلتقي السفير الياباني لدى المملكة



الرياض 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

التقى الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش في مقر الهيئة بالرياض، السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والسفارة اليابانية في المجالات التراثية والثقافية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير اتفاقية التعاون في مجال الآثار والتنقيب بين المملكة ودولة اليابان، إضافةً إلى مناقشة المشاريع المشتركة القائمة حالياً في مجال التنقيب الأثري من خلال التعاون العلمي المشترك مع جامعة واسيدا لتنفيذ أعمال التنقيب في موقع الحوراء بمنطقة تبوك، والتعاون العلمي المشترك مع جامعة كانازاوا لمسح العصور الحجرية في منطقتي تبوك والجوف.

يذكر أن الهيئة تُنفذ عدداً من المشاريع العلمية المشتركة مع جامعات ومراكز علمية دولية من مختلف دول العالم، لتنفيذ أعمال التنقيب والمسوحات الأثرية، والبحوث العلمية الأثرية في مختلف مجالات التراث الثقافي، ومن ضمنها مشاريع مشتركة مع مؤسسات علمية يابانية مرموقة.

ويأتي ذلك امتدادًا لحرص هيئة التراث على تعزيز علاقاتها الثقافية مع مختلف الجهات، والعمل من خلال شراكات واسعة النطاق على المستويين المحلي والعالمي، بما يخدم جهودها لصون التراث الوطني ونشره على جميع الأصعدة محلياً ودولياً.

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13:21ت م

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