السعودية اليوم/ أمانة منطقة الجوف تواصل جولاتها الرقابية وتضبط مخالفات بمنشآت غذائية في محافظة دومة الجندل



سكاكا 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

تواصل فرق الرقابة الميدانية في أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جولاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، وتطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحق المخالفين لضمان سلامة المواطنين.

وضبطت بلدية محافظة دومة الجندل 6 مخالفات خلال اليومين الماضيين، ضمن جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية والصحية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظافة العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن حملات الرقابة الميدانية بواسطة الفرق المختصة مستمرة على مدار الساعة، بمرافقة المراقب المجتمعي "تمهير"، وذلك لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق اشتراطات الصحة العامة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، بإشراف ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون مع جهود الأمانة من خلال الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات وتقديم المقترحات عبر مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق بلدي المتاح على الأجهزة الذكية.

//انتهى//

13:19ت م

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