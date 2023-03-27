السعودية اليوم / وزارة الشؤون الإسلامية تدشن برامج هدية خادم الحرمين من المصاحف والتمور وتفطير الصائمين بتايلند



الرياض 05 رمضان 1444هـ الموافق 27 مارس 2023م واس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في مملكة تايلند، برامج هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة، وتوزيع التمور، وتفطير الصائمين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة تايلند عبدالرحمن بن عبدالعزيز السحيباني.

وأكد السفير السحيباني في كلمة ألقاها خلال حفل أقيم بالمناسبة أن هذه البرامج تعد استمراراً لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء المعمورة وفي إطار أعمالها الإنسانية الجليلة.

وعبرت عدد من الشخصيات الإسلامية في تايلند عن شكرها وتقديرها للمملكة وعلى جهودها وأعمالها الإنسانية في بلادها.

ويبلغ وزن التمور التي سيتم توزيعها (10) أطنان، ويستفيد منها أكثر من 55.000 مستفيد، ويستهدف مشروع التفطير قرابة 100.000 مستفيد، وتوزيع 250.000 نسخة من المصحف الشريف.

// انتهى //

12:45ت م

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