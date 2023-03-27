السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين توزع أكثر من 10000 وجبة جافة لضيوف الرحمن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي



مكة المكرمة05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية، بتوزيع أكثر من 10000 وجبة جافة لضيوف الرحمن في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ وذلك ضمن حملة الرئاسة" خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا " وتحت شعار من "الوصول حتى الحصول" .

وأوضح وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة عادل بن عبيد الأحمدي أن الوكالة تعمل ضمن خطة موسم رمضان المبارك من خلال تفعيل دور الإدارات المنضوية تحت مظلة الوكالة المتواجدة في المواقع الخارجية، وذلك يأتي ضمن دور الرئاسة الرئيسي في رحلة ضيوف الرحمن، حيث تعد من أولى الجهات العاملة في تقديم الخدمات لتسهيل رحلة المعتمر والزائر في مواسم الخير والبركات، مشيراً إلى أن العلاقات العامة تعمل دائمًا على عكس الصورة المشرقة وإدارة العلاقات العامة حريصة على الحضور المستمر في المواقع الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتواجد الرئاسة، وصالة الحجاج أحد تلك المواقع.

وبين الاحمدي أنه تم توزيع أكثر من 10000 وجبة جافة بين فطور وسحور، وقرابة 12000 حقيبة و 5000 مصحف وكتيب منذ بداية موسم شهر رمضان المبارك وتعمل على خدمة أكبر عدد من ضيوف الرحمن الرحمن من خلال المواقع التي تتواجد بها بشكل دائم.

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11:36ت م

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