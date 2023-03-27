السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تهيئ أكثر من 118 ملعباً للرياضات المختلفة في الطريق نحو أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة



مكة المكرمة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

هيأت أمانة العاصمة المقدسة (118) ملعباً بمساحات مختلفة تتنوع بين ملاعب كرة القدم والطائرة والتنس، إضافة إلى ممرات المشاة التي تم إنشاؤها وفق أحدث الطرز الهندسية والجمالية التي تلبي احتياجات السكان ضمن الخطة المرسومة لأنسنة مكة المكرمة، وهذه المرافق منتشرة في نواحي مكة المكرمة وأحيائها ومخططاتها السكنية والمحافظات التابعة لها , مع إجراء الصيانة اللازمة لها على مدار العام ، وذلك في إطار رؤية شاملة لتلبية احتياجات النمو العمراني الذي تشهده العاصمة المقدسة ومحافظاتها من المشروعات البيئية والترفيهية ، وتعزيز المحافظة على المرافق العامة ، حيث تعمل على تطوير هذه الأماكن بشكل دوري ومستمر على مدار العام ، وبما يسهم بشكلٍ كبير في إعطاء صورة حضارية جميلة لمكة المكرمة وتحسين جودة الحياة ، وذلك ضمن خطتها لأنسنة المدن وبرنامج جودة الحياة ، وكذلك للإسهام في مبادرة "

وأكد مساعد وكيل أمين العاصمة المقدسة المهندس فهد بن مرزوق البشري أن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على تنظيم الأنشطة

// انتهى //

11:05ت م

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مكة المكرمة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واسهيأت أمانة العاصمة المقدسة (118) ملعباً بمساحات مختلفة تتنوع بين ملاعب كرة القدم والطائرة والتنس، إضافة إلى ممرات المشاة التي تم إنشاؤها وفق أحدث الطرز الهندسية والجمالية التي تلبي احتياجات السكان ضمن الخطة المرسومة لأنسنة مكة المكرمة، وهذه المرافق منتشرة في نواحي مكة المكرمة وأحيائها ومخططاتها السكنية والمحافظات التابعة لها , مع إجراء الصيانة اللازمة لها على مدار العام ، وذلك في إطار رؤية شاملة لتلبية احتياجات النمو العمراني الذي تشهده العاصمة المقدسة ومحافظاتها من المشروعات البيئية والترفيهية ، وتعزيز المحافظة على المرافق العامة ، حيث تعمل على تطوير هذه الأماكن بشكل دوري ومستمر على مدار العام ، وبما يسهم بشكلٍ كبير في إعطاء صورة حضارية جميلة لمكة المكرمة وتحسين جودة الحياة ، وذلك ضمن خطتها لأنسنة المدن وبرنامج جودة الحياة ، وكذلك للإسهام في مبادرة " السعودية الخضراء" واستجابة لرؤية السعودية 2030 .وأكد مساعد وكيل أمين العاصمة المقدسة المهندس فهد بن مرزوق البشري أن أمانة العاصمة المقدسة حريصة على تنظيم الأنشطة الرياضية التي تهم الشباب في المقام الأول؛ بهدف تنشيط الحركة الرياضية بين فرق الأحياء بالمحافظة واحتواء الشباب وإفادتهم بما يعود عليهم بالنفع واكتشاف المواهب الرياضية، لافتاً أن الهدف من ذلك هو تحسين جودة الحياة من خلال أنسنة المدن وتهيئة البنى التحتية للنشاطات الرياضية في أحياء مكة ومحافظاتها المختلفة .// انتهى //11:05ت م0049

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