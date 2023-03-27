السعودية اليوم / رئاسة الحرمين الشريفين تطلق مبادرة "حللتم أهلاً" لضيوف الرحمن



مكة المكرمة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية "مبادرة "حللتم أهلاً " للموسم الثاني في محطة القطار ومطار الملك عبدالعزيز الدولي .

وأوضحت وكيل الرئيس العام للشؤون الإعلامية والعلاقات العامة والمعارض النسائية ندى بنت عبدالله المالكي، أن الاستقبال لضيوف الرحمن يأتي في إطار الخطة المعتمدة التي تحرص في المقام الأول على توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن ، حيث يتم الترحيب بضيوف الرحمن في محطات قطار الحرمين بكل حفاوة ، وتقديم مجموعة من الهدايا التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ، ويأتي ذلك لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وحرصه الدائم على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يتناسب مع تطلعات القيادة الرشيدة- رعاها الله- .

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11:03ت م

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