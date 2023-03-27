سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تصريحات وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، الذي أكد أن حكومة بلاده تبذل كل الجهود الممكنة لتوجيه الاقتصاد في الوضع الصعب من أجل وضعه على طريق النمو الاقتصادي المستدام.

واهتمت الصحف بتوزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حقائب إيوائية على المتضررين من الفيضانات في منطقتي كشمور وعمركوت بإقليم السند الباكستاني، متطرقة إلى الزلزال الذي ضرب إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان أمس بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأشارت إلى انخفاض صادرات باكستان إلى الشرق الأوسط بنسبة 11.87٪ وإلى 1.49 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، متناقلة الأنباء عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في أفغانستان جراء تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة.

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