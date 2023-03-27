السعودية اليوم / أمين الباحة يوقع عقد مشروع نظافة محافظة المندق بأكثر من 11 مليون ريال



الباحة 05 رمضان 1444 هـ الموافق 27 مارس 2023 م واس

وقع أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أمس، عقد مشروع نظافة محافظة المندق والقرى التابعة لها بمبلغ 11.935.495 ريالاً، وذلك مع مؤسسة وطنية متخصصة لمدة ثلاث سنوات.

وأكد الدكتور السواط خلال توقيع العقد الذي حضره وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس صديق الشيخي، ورئيس بلدية محافظة المندق المهندس سعيد بن صالح الزهراني، أن توقيع هذا المشروع يعد من ضمن المشروعات البلدية التي تنفذها أمانة المنطقة ممثلة في البلديات التابعة لها في مدينة الباحة ومحافظاتها بما يحقق الراحة للمواطن وزائر المنطقة.

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10:37ت م

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